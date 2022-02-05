Visca attı Trabzonspor kazandı
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Visca filelerle buluşturdu.
75. dakikada Trabzonspor'da Peres ile Kasımpaşa'da Eysseric ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Ligde 57 puana yükselen lider Trabzonspor, rakibini yenerek şampiyonluk yolundaki avantajını sürdürdü. Ligde 6 maç sonra yenilen Kasımpaş 27 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Ben Quanes'in sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde Umut Bozok'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.
GOL - 6. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Visca'nın sert ve düzgün vuruşunda, top üst direğin altına çarparak filelerle buluştu. 1-0
12. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkteki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.
20. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
21. dakikada Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı faul atışında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Travnik'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.
44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
69. dakikada Fall'ın pasında ceza alanına hareketlenen Eysseric'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alınana döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
3 KIRMIZI KART - 75. dakikada Trabzonpor'da Bruno Peres, Kasımpaşa'da da Eysseric ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü.
78. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa sahip oldu.
85. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazında yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.
Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Özdemir), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Serkan Asan), Visca (Dk. 90+1 Bakasetas), Nwakaeme (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Cornelius (Dk. 90+1 Djaniny)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Travnik (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Engin (Dk. 46 Fall), Ben Quanes (Dk. 87 Tunay Torun), Hajradinovic, Umut Bozok
Gol: Dk. 6 Visca (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Dk. 75 Peres (Trabzonspor) Dk. 75 Eysseric, Dk. 75 Sami Uğurlu (Teknik sorumlu) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 22 Dorukhan Toköz (Trabzonspor) Dk. 42 Eren Elmalı, Dk. 65 Fall, Dk. 90+5 Brecka (Kasımpaşa)