İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, Juventus'u konuk etti. Conte'nin öğrencileri 2-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Inter'e galibiyeti getiren goller 12. dakikada Vidal ve 52. dakikada Barella'dan geldi.

Bu sonuçla ligde 2 maç sonra kazanan Inter puanını 40'a çıkardı. 3 maç sonra mağlup olan Juventus 33 puanda kaldı.