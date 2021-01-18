Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Inter'in zirve takibi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Serie A'nın 18. haftasında Inter, evinde Juventus'u 2-0 mağlup ederek 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, Juventus'u konuk etti. Conte'nin öğrencileri 2-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Inter'e galibiyeti getiren goller 12. dakikada Vidal ve 52. dakikada Barella'dan geldi.
Bu sonuçla ligde 2 maç sonra kazanan Inter puanını 40'a çıkardı. 3 maç sonra mağlup olan Juventus 33 puanda kaldı.
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