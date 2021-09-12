Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan maçın 18. dakikasında Federico Dimarco ile öne geçti. 0-1.

Ev sahibi takım, 32. dakikada Maya Yoshida'nın attığı golle skorda yeniden dengeyi sağladı. 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erecek diye düşünülürken Inter’in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, 44. dakikada konuk ekibi bir kez daha üstün duruma getirdi. 1-2.

İlk yarı Inter'in üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarının hemen başında Sampdoria, Tommaso Augello'nun 47. dakikadaki golüyle maça yeniden eşitliği getirdi. 2-2.

Müsabakada başka gol olmayınca karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da 1’er puana razı oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 68 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

Bu sonuçla, ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Inter, iki defa öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak, bu sezonki ilk puan kaybını Sampdoria karşısında yaşadı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ev sahibi ekip ise bu sezonki 2. beraberliğini aldı. Inter, 7 puanla 2. sırada yer alırken, Sampdoria ise 2 puanla 13. basmakta yer buldu.

Serie A bugün oynanacak 5 maçla devam edecek.