İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre, Roma'da forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu Dzeko ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

PSV'de forma giyen 25 yaşındaki sağbek Dumfries ise kendisini dört yıllığına Interli yapan sözleşmeye imza attı.