Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter'den çifte transfer
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Inter, Bosna Hersekli Edin Dzeko ile Hollandalı Denzel Dumfries'ı kadrosuna kattı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre, Roma'da forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu Dzeko ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
| ANNUNCIO@EdDzeko è un nuovo giocatore dell'Inter— Inter (@Inter) August 14, 2021
https://t.co/9gSjgtLgOp#WelcomeEdin #IMInter pic.twitter.com/c4OrKFD5Fc
PSV'de forma giyen 25 yaşındaki sağbek Dumfries ise kendisini dört yıllığına Interli yapan sözleşmeye imza attı.
| ANNUNCIO— Inter (@Inter) August 14, 2021
Denzel Dumfries è un nuovo giocatore dell’Inter!
https://t.co/jH0zABKv8B#WelcomeDenzel #IMInter pic.twitter.com/TD9QJWYv0I
Etiketler: Transfer Haberleri
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