Inter ve Milan Şampiyonlar Ligi finali için kozlarını paylaşacak

Milan'ın ev sahibi olduğu ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan ve İstanbul'daki finale gitme açısından büyük avantaj yakalayan Inter’in teknik direktörü Simone Inzaghi, düzenlenen basın toplantısında, yarınki maçın önemine değindi.

"Ne anlama geldiğini biliyoruz, çok iyi oynamalıyız. Hak ettiğimiz bir avantajımız olduğunu biliyoruz ama Inter gibi oynamamız gereken bir maç. Benfica maçından önce de söylemiştim; saha içinde birlik olmalıyız. Taraftarlara dair hiçbir şüphem yok çünkü onlar her zaman bizimleler. Yarın soğukkanlı hareket etmeli ama yürek de koymalıyız. Yarınki maçı iyi bitirmenin tek yolu bu."

Bir rüyadan 90 dakika kadar uzak olduklarını ifade eden Inzaghi, şu anda son bir adımın eksik olduğunu kaydetti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun nasıl takımın saha içindeki yönetmeni haline geldiği sorusu üzerine Inzaghi, bir maç öncesi Brozovic’in yokluğunda Hakan’ı iyi bir çözüm olacağı düşüncesiyle değerlendirdiğini ve milli oyuncunun da iyi adapte olarak iyi oynadığını söyledi.

Pioli: Kaliteyi yükseltmemiz gerekiyor

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise ilk maçta aldıkları 2-0’lık yenilginin ardından rövanş maçında finale yükselecek bir oyun ortaya koymak istediklerini belirtti.

"Bu takımdaki oyuncuların gözleri bana olabilecek en iyi şekilde hazırlandıklarını söylüyor. İlk maça göre çok daha iyisini yapıp, maçı kazanmayı söylüyor. Amacımız kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde finale yükselecek bir skorla kazanmak."

Pioli, kimsenin Milan'ın bu noktaya geleceğini düşünmediğini benzer şekilde finale yükselebileceğini de düşünmediğini, kendilerinin ise bunu yapmak istediğini söyledi.

Stefano Pioli, belli bir düzeyde spor yapan herkesin müsabaka sona ermeden oyunun bitmediğini de bildiğini dile getirdi.

"Inter, güçlü bir takım. Şimdi ikinci yarıya çıkıyoruz ve yeniden başlamamız gerekiyor ama yine de yeterli olmayacak. Kaliteyi yükseltmemiz gerekiyor. Maç uzun, iyi başlamamız ve maç içinde kalmamız ve onların hatalarından yararlanmaya hazırlıklı olmamız gerekiyor, çünkü onlar bunu yapıyor."

İki takım da derbi öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Inter rakibine karşı bu sezonki 4 maçın 3'ünü kazandı

İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 4 mücadeleden birini Milan kazanırken, üçünde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ligin ikinci yarısında oynanan maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Inter, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında geçen hafta Milan'ı 2-0 yenmişti.

Diğer yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 7 kez kazanan Milan ile 3 kez bu kupayı müzesine götüren Inter, "Devler Ligi"nde daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 2'sini Milan, 1'ini Inter kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.