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Spor
TRT Haber 15.05.2023 18:54

TFF'den yabancı oyuncu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.

TFF'den yabancı oyuncu kararı

Gelecek sezon Süper Lig'de sahada 8 yabancı oyuncu, 1. Lig'de ise 5 yabancı oyuncu bulunabilecek

"2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkında ise şu karar alındı.

"2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1. Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir."

Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacak.


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