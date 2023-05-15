TFF'den yabancı oyuncu kararı

Gelecek sezon Süper Lig'de sahada 8 yabancı oyuncu, 1. Lig'de ise 5 yabancı oyuncu bulunabilecek

"2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkında ise şu karar alındı.

"2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1. Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir."

Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacak.