Milli sporcular Tayland'dan altın madalya ile döndü

Başkent Bangkok'ta 3-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 102 ülkeden 1000'e yakın sporcu katıldı.

Türkiye'nin ise 21 sporcu ile temsil edildiği organizasyona Kayseri'den giden 6 sporcu, 2'si altın olmak üzere 4 madalya kazandı.

Sporcular Sercan Koç ve Gülistan Turan şampiyonada birinci olarak altın madalya kazanırken, Mensure Karadayı ikinci, Ayten Özdemir ise üçüncü oldu.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından sporcular ve antrenörleri hava yolu ile kente döndü.

Sporcuların başarısı düzenlenen program ile kutlandı.