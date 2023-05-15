Beşiktaş'ta gözler iç transferde

Beşiktaş iç transferde düğmeye bastı. Sözleşmesindeki opsiyonu devreye giren Cenk Tosun'un takımda kalmasının ardından gözler diğer oyunculara çevrildi.

Özellikle teknik direktör Şenol Güneş’in takımın başına geçmesiyle performansı yükselen Mert Günok ve Salih Uçan ile de masaya oturulması bekleniyor.

Mert Günok'a 2+1 yıllık sözleşme

2024 Haziran’da sözleşmesi sona erecek Mert Günok için Beşiktaş yönetimi 2+1 yıllık kontrat önerecek. Deneyimli file bekçisinin maaşında da iyileştirmeye gidilecek.

34 yaşındaki Mert Günok ile kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor.

Salih Uçan'a 2 yıllık sözleşme

Siyah beyazlılarda kontratının uzatılması planlanan diğer oyuncu ise Salih Uçan. Takımın vazgeçilmezlerinden olan deneyimli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne girmiş durumda.

2024 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Salih'e de 2 yıllık yeni sözleşme önerilecek. Bu sezon 29 maçta 3 kez fileleri sarsan 29 yaşındaki futbolcu, 7 de gol pası verdi.