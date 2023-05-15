Mustafa Muhammed'e LGBT temalı forma cezası

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 35. haftasında, deplasmanda Toulouse ile 0-0 berabere kalınan maç öncesinde Mısırlı oyuncu, kişisel gerekçelerle söz konusu formayı giymeyi reddetti ve kadrodan çıkarıldı.

Nantes'ın ligde kalma mücadelesi verdiği süreçte 25 yaşındaki oyuncunun tavrı profesyonel bulunmadı. Yyapılan yönetim kurulu toplantısının ardından futbolcuya para cezası verilmesi kararlaştırıldı ve elde edilecek tutar, Fransa merkezli homofobi ile ilgilenen LGBT destek kuruluşu "SOS Homophobie"ye bağışlanacak.

Öte yandan, yaşananlar nedeniyle maç öncesi ve sonrasında Muhammed ve ailesine yollanan tehdit mesajları da şiddetle kınandı.

"Bu konuyu tartışmak istemiyorum ama kendi görüşümü belirtmek zorundayım"

Mustafa Muhammed, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Toulouse-Nantes maçına çıkmadım. Bu konuyu tartışmak istemiyorum ama kendi görüşümü belirtmek zorundayım. Tüm farklılıklara saygı duyuyorum. Tüm inançlara saygı duyuyorum. Bu saygı, diğerlerini de kapsar, ancak kişisel inançlarıma saygıyı da içerir. Kökenim, kültürüm ve inançlarımın önemi nedeniyle bu kampanyaya katılamadım. Umarım kararıma saygı duyulur."

Nantes'ta bu sezon tüm kulvarlarda 48 maçta görev alan Mustafa Muhammed, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.