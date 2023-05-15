11 milli sporcu Para Okçuluk Avrupa Kupası'nda yarışacak

Nove Mesto nad Metuji bölgesinde bugün resmi antrenmanları ve açılış töreni yapılan organizasyonda yarın elemelere geçilecek.
Kupanın ilk ayağında Türkiye'yi üç kategoride toplam 11 sporcu temsil edecek.
20 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Klasik yay açık: Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül.
Makaralı yay açık: Erdoğan Aygan, Murat Turan, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz.
W1: Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu, Nil Mısır.