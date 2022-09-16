Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle İngiltere yas dönemine girdi.

Premier Lig'den yerel lige kadar her seviyedeki futbol maçı, İngiltere'nin yas dönemine girmesiyle ertelenmişti, ancak oyunlar artık devam edebiliyor. Hafta sonu fikstürlerini erteleme kararı, özellikle rugby, kriket ve golf gibi daha geleneksel, orta sınıf sporların normal şekilde devam etmesine izin verilmesiyle eleştirin odağındaydı.

Sheffield International FC ve Byron House FC'nin Kraliçe'nin ölümüne rağmen maç yapması Bölge Fair Play Ligi tarafından 'saygısız' ve 'alçak' olarak etiketlendi.

Lig başkanı Danny Taylor, "Açık talimatlarımıza rağmen bu iki takımın tek bir Cumartesi günü bile buna uyamaması korkunç bir utanç" dedi Taylor sözlerine şöyle devam etti:

"Futbolun toplu olarak iptal edilmesini kabul edebilir veya etmeyebiliriz, ancak bu bir saygı işareti olarak kararlaştırıldı ve bu nedenle buna uyulmalıydı"