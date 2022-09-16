Müzayede evi Sotheby's, Jordan'ın Chicago Bulls formasının toplam 20 teklif aldığını duyurdu.

Sotheby'nin sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri başkanı Brahm Wachter, teklif sahiplerinin "nadir bir tarihe sahip olmaya oldukça istekli olduklarını" söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Wachter, "Bugünün rekor kıran sonucu... Michael Jordan'ı tartışmasız tüm zamanların en iyisi olarak sağlamlaştırıyor, adının ve eşsiz mirasının neredeyse 25 yıl önce olduğu kadar popüler olduğunu kanıtlıyor" dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Forma, 1986 Dünya Kupası'nda futbol yıldızı Diego Maradona'nın giydiği bir forma için ödenen 9.28 milyon dolarlık bir önceki rekoru geride bıraktı.

Kapakta Jordan'ın yer aldığı bir Haziran 1998 Sports Illustrated dergisi ile açık artırmaya çıkarıldı.