Parçalı Bulutlu 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.08.2023 16:42

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu başlıyor

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu, 11 Ağustos Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu başlıyor

Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen İngiltere'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Manchester City ile yeniden Premier Lig'e yükselen Burnley arasında yapılacak.

Mücadele, TSİ 22.00'de Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

İlk haftanın dikkati çeken karşılaşmasında ise Chelsea ile Liverpool sahaya çıkacak. İki takım, 13 Ağustos Pazar günü TSİ 18.30'da Stamford Bridge Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Manchester City-Arsenal rekabeti

Ligde geçen sezon yaşanan Manchester City-Arsenal rekabetinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Geçen sezon girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla Manchester City'ye kaybeden Arsenal, rakibi karşısında elde ettiği Community Shield zaferiyle yeni sezon öncesi iddiasını ortaya koydu.

Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde kadroda yeniden yapılanmaya giden Chelsea, geçen sezonki çıkışıyla dikkati çeken Newcastle United, eski günlerini arayan Manchester United ve Jürgen Klopp önderliğinde yeniden zirveyi hedefleyen Liverpool'un performansları da merak konusu olacak.

İlk hafta programı

11 Ağustos Cuma:

22.00 Burnley-Manchester City

12 Ağustos Cumartesi:

14.30 Arsenal-Nottingham Forest

17.00 Bournemouth-West Ham United

17.00 Brighton-Luton Town

17.00 Everton-Fulham

17.00 Sheffield United-Crystal Palace

19.30 Newcastle United-Aston Villa

13 Ağustos Pazar:

16.00 Brentford-Tottenham

18.30 Chelsea-Liverpool

14 Ağustos Pazartesi:

22.00 Manchester United-Wolverhampton

ETİKETLER
Premier Lig İngiltere
Sıradaki Haber
Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Bangladeş muson yağmurlarına teslim: 29 ölü
18:05
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 7'nci haftaya taşıdı
17:48
Kiralık arabayla drift yapıp makas atan sürücüye 32 bin lira ceza
17:47
Azerbaycan'dan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
17:44
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
17:43
Beyoğlu'nda maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı
Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı
FOTO FOKUS
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ