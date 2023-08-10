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Spor
AA 10.08.2023 12:43

Dört büyük kulübün toplam borcu 23 milyar 340 milyon lira

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da futbol şirketlerinin toplam borcu, 23 milyar 340 milyon liraya ulaştı.

Dört büyük kulübün toplam borcu 23 milyar 340 milyon lira

Dört kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarına göre, 31 Mayıs 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 7,53 milyar lira.

Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) bulunuyor.

Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde 5,89 milyar lira yazıyor.

Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Kulüp Borç (milyar lira)
Galatasaray 7,53
Fenerbahçe 6,16
Beşiktaş 5,89
Trabzonspor 3,76
Toplam 23,34

Kulüplerin öz kaynakları negatifte

Dört kulüp toplam 23,34 milyar liralık yükümlülüğe karşın varlıklarını toplamda 15,67 milyar lira şeklinde gösterse de bağımsız denetçilerin raporlarındaki şerh dikkati çekiyor.

Denetçiler; kulüplerin varlık hesaplarında, ilişkili taraftan (Dernek veya bağlı şirketler) ticari olmayan alacakların yer aldığını ancak bu alacakların herhangi bir karşılığının bulunmadığını ve tahsil edilebilirliğine dair kanaat/görüş oluşmadığını belirtiyor.

Bu çerçevede kulüplerin 23,34 milyar liralık borcuna karşılık toplam varlıkları 7,25 milyar lira, öz kaynaklar toplamı ise -16,09 (negatif) milyar lira şeklinde çıkıyor.

Kulüp Toplam Yükümlülük (milyar lira) Toplam Varlıklar (milyar lira) Öz Kaynak (milyar lira)
Galatasaray 7,53 3,14 -4,39
Fenerbahçe 6,16 1,52 -4,64
Beşiktaş 5,89 1,16 -4,73
Trabzonspor 3,76 1,43 -2,33
Toplam 23,34 7,25 -16,09

2022-23 sezonunun bilançosu: Toplam 3,3 milyar lira zarar

Dört kulüp, geride kalan sezon toplamda 3,3 milyar lira zarar etti.

Bağımsız denetçiler; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un tahsili mümkün görünmeyen ilişkili taraftan alacaklarına faiz işletildiğini, bu faizlerin gelir kalemine kaydedildiğini ancak bunların tahsil edilmediğini belirterek tahsile yönelik görüş/kanaat oluşmadığında birleşiyor.

Galatasaray’ın raporundaysa faize dair böyle bir durum belirtilmiyor.

Denetçilerin görüşüne binaen, 2022-2023 sezonunu Trabzonspor 1 milyar 22 milyon lira, Galatasaray 952,3 milyon lira, Beşiktaş 680 milyon lira ve Fenerbahçe 652,7 milyon lira zararla kapattı.

Fenerbahçe 3,04 milyar lirayla dört büyükler içinde en fazla gelir elde eden kulüp konumunda yer alırken, en fazla harcama yapan kulüp 3,69 milyar lirayla yine sarı-lacivertliler oldu.

Galatasaray sezonu şampiyonlukla noktalasa da en fazla zarara uğrayan ikinci kulüp olmaktan kurtulamadı.

Trabzonspor'un, Beşiktaş'tan daha fazla gelire sahip olmasına rağmen siyah-beyazlıların neredeyse iki katı oranında zarar açıklaması dikkati çekti.

Dört büyüklerin, 2022-2023 sezonundaki gelir gider tablosu şöyle:

Kulüp Gelir (milyar lira) Gider (milyar lira) Zarar(milyar lira)
Fenerbahçe 3,04 3,69 0,65
Beşiktaş 1,81 2,49 0,68
Galatasaray 2,24 3,19 0,95
Trabzonspor 1,86 2,88 1,02
Toplam 8,95 12,25 3,3
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