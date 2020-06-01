Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere Championship'te hedef 20 Haziran
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılması hedefleniyor.
İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, güvenlik şartları sağlandığı takdirde ligin 20 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı belirtildi.
Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ve sezonun 30 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.
Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in de 17 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu.
Etiketler: İngiltere ChampionshipSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 13:37
Son Haberler
- 13:50
- 13:43
- 13:23
- 13:17
- 13:44
Sıradaki Haber
Avrupa Güreş Birliği Başkanı Tzeno Tzenov vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz