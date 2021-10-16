Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnci Ece Öztürk gümüş madalya kazandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda basamak disiplininde milli sporcu İnci Ece Öztürk, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcu İnci Ece Öztürk, Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada basamak disiplininde mücadele etti.
Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Barbara Barthet'e son saniye sayısıyla 38-37 yenildi ve şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.
Etiketler: İtalya
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