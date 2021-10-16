Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve dengeli başlayan mücadelenin 12. dakikasında Ivan Perisic, kazanılan penaltıyı gole çevirerek Inter'i maçta öne geçirdi: 0-1.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da devreye konuk takımın üstünlüğüyle girildi.

Ev sahibi Lazio, 64. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

81. dakikada gelişen ani Lazio atağında Felipe Anderson, ev sahibi takımı maçta 2-1 öne geçiren golü attı.

90 1. dakikada Luis Alberto'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Sergej Milinkovic-Savic, Lazio adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.

Inter sezonun ilk yenilgisini yaşadı

Bu arada, Inter kadrosunda yer alan ve karşılaşmada yedek soyunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 86. dakikada Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu.

Milinkovic-Savic'in golü, mücadelenin skorunu da tayin etti. Lazio, ilk yarıda geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Lazio, puanını 14'e yükseltti ve puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya çıktı.

Bu sonuçla Inter, bu sezon ilk yenilgisini başkent deplasmanında Lazio karşısında yaşadı. Mavi-siyahlılar, 17 puanla 3. sırada yer aldı.

Diğer yandan, uzun yıllar Lazio'yu çalıştırdıktan sonra sezon başında Inter Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Simone Inzaghi de Serie A'daki ilk yenilgisini eski takımına karşı yaşamış oldu.

Serie A'da 8. haftanın açılış maçında Spezia, Salernitana'yı 2-1 yendi.