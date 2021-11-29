Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İlk Suudi kadın pilot F1 büyükelçisi olarak atandı
Suudi Arabistan'ın ilk kadın yarış pilotu Reema Juffali, ülkesinin bu hafta Cidde'deki Formula 1 Grand Prix'si için büyükelçi olarak atandı.
29 yaşındaki pilot, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyükelçisi olarak seçilmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan, 2018'de kadınların araba kullanma yasağını kaldırmıştı.
Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 5 Aralık'ta yapılacak.
Etiketler: Formula 1
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