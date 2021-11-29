Basketbolun mucidi James Naismith'in adı verilen FIBA Dünya Kupası, 2023'te Filipinler, Endonezya ve Japonya düzenlenecek organizasyon öncesi Sultanahmet, Ortaköy ile Üsküdar'daki serginin ardından, dün oynanan Türkiye-Büyük Britanya maçı süresince Sinan Erdem Spor Salonu'nda da sporseverlerle buluşturuldu.

[Fotoğraf: AA]

Basketbolun en büyük ödülü olan kupa, 60 santimetre uzunluğunda ve 7,5 kilogram ağırlığında.

[Fotoğraf: AA]

Tamamına yakını altından yapılan kupanın üzerinde tüm dünya şampiyonlarını sıralayan bir onur listesi bulunmakta.

[Fotoğraf: AA]