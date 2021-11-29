Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIBA Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi
[Fotoğraf: AA]
FIBA Basketbol Dünya Kupası, Hırvatistan ve Litvanya'nın ardından İstanbul'da da sergilendi.
Basketbolun mucidi James Naismith'in adı verilen FIBA Dünya Kupası, 2023'te Filipinler, Endonezya ve Japonya düzenlenecek organizasyon öncesi Sultanahmet, Ortaköy ile Üsküdar'daki serginin ardından, dün oynanan Türkiye-Büyük Britanya maçı süresince Sinan Erdem Spor Salonu'nda da sporseverlerle buluşturuldu.
[Fotoğraf: AA]
Basketbolun en büyük ödülü olan kupa, 60 santimetre uzunluğunda ve 7,5 kilogram ağırlığında.
[Fotoğraf: AA]
Tamamına yakını altından yapılan kupanın üzerinde tüm dünya şampiyonlarını sıralayan bir onur listesi bulunmakta.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Basketbol
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