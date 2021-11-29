Galatasaray Fatih Terim'in yokluğunda bocalıyor. Sarı kırmızılılar tecrübeli çalıştırıcının cezası nedeniyle takımının başında olmadığı BtcTürk Yeni Malatyaspor deplasmanında iki puan bıraktı.

İstatistikler Galatasaray'ın bu puan kaybının pek sürpriz olmadığını gösteriyor. Sarı kırmızılı ekip son 10 yılda Terim'in cezalı olduğu maçlarda beklenen sonuçları alamadı.

Deneyimli teknik adamın kulübede bulunmadığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Galatasaray 41 puan kaybetmişti.

Galatasaray, Terim'in yokluğunda çıktığı 31'inci maç olan BtcTürk Malatyaspor karşılaşmasında da beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adamın takımını yalnız bıraktığı maçlardaki puan kaybı böylece 43'e yükseldi.

Fatih Terim, Nef stadında oynanan ve 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 6 maç ceza almıştı.

