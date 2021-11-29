Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp yönetimi mevcut durumu ayrıntılı analiz ettikten sonra teknik direktör Pal Dardai’yın görevine son verdi.

Takımın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut’un olacağı aktarılan açıklamada, 47 yaşındaki Türk teknik adamın yardımcılığını Ilya Aracic yapacak.

Korkut ve Aracic sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

Hertha Berlin’in sportif direktörü Fredi Bobic, geçen sezon takımı zor bir dönemde alan ve ligde kalmayı başaran Dardai’ya teşekkür etti. Bobic, Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini belirtti.

"Tayfun bir takımı sadece istikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titiz ve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriyle geliştirebileceğini geçmişte göstermiştir."

Korkut daha önce Almanya’da Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı.