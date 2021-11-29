Arzık'a, henüz bir yaşındayken baş ve yüz bölgesini kaplayan iltihap nedeniyle götürüldüğü hastanede cilt kanseri teşhisi konuldu. Gördüğü tedaviyle hastalığı yenen Arzık, bünyesini güçlendirmesi için 5 yaşında tekvandoya yönlendirildi.

Daha sonra kickboks, muaythai ile ilgilenen Arzık, 1995'de Elazığ'da yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda 63,5 kiloda birinciliği elde etti. Antalya'ya 1992'de taşınan Arzık, daha sonra birçok şampiyonada dereceler kazandı.

Muaythaide, 1998'de Worlds O Sport Federasion (WOF) Dünya Şampiyonluğunu elde eden Arzık, yaşı ilerlemesine rağmen sporu bırakmadı.

Veteranlarda da 2017-2020 döneminde iki Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Arzık, bu kez yeni şampiyonlar yetiştirmek için Alanya çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

"İlk Türkiye şampiyonluğunu babama armağan ettim"

Muaythai ve kickboks milli takımlar kıdemli antrenörü 46 yaşındaki Mehmet Arzık, kanseri yenmesiyle başlayan spor hayatını büyük bir disiplin içerisinde sürdürdüğünü söyledi.

Arzık, hayatının her aşamasında babasının desteğini çok gördüğünü, başarısını da ona bağladığını belirtti.

"Doktorlar, 'Yaşamaz ümidinizi kesin' demiş. Babam bunu kabullenmemiş. Yaşayacağıma önce kendi inanmış, sonra herkesi inandırmış. Nihayetinde gördüğüm tedavi ve gösterilen ilgiyle hastalığı atlattım. Sonrasında spora başladıktan sonra tek hedefim başarılı olmaktı ve bunu da başardım. İlk Türkiye şampiyonluğunu babama armağan ettim. Kemerlerin çoğunu babam sayesinde kazandım. Ayakta durmamın sebebi odur. Kendisi asla vazgeçmememi öğretendir, idolümdür."

[Fotoğraf: AA]

Antrenörlükte de başarılarıyla adından söz ettiriyor

Kariyerine devam ettiği antrenörlükte de tamamen başarı odaklı çalıştığına değinen Arzık, Alanya'da bir dünya ve 11 Avrupa kupası şampiyonu çıkardıklarını dile getirdi.

Arzık, üniversitelerarası şampiyonlukların da dahil olmasıyla çok sayıda Türkiye şampiyonuna ulaştıklarını vurguladı.

"Şubattaki Avrupa şampiyonasında 11 sporcu ile Avrupa'daki muaythai kupasında mücadele edeceğiz. Bundan önceki son şampiyonada 4 kupa aldık. Hedefimizi büyüttük. Çünkü bu potansiyel gençlerimizde var. Sadece muaythaide 140 ülke arasında dünyada üçüncü sıradayız. Bunun sebebi de devletimizin vermiş olduğu imkanlar. Eskiden şampiyonluklar yapmak için sıra alıyorduk. Şimdi aradığımız an bir hafta içerisinde şampiyonluklar yapabileceğimiz salonlarımız var. Bundan sonra hedefimiz, dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak."

[Fotoğraf: AA]

Arzık'ın yetiştirdiği öğrencilerden Hilal Dam ise üç yıl önce başladığı sporda dünya şampiyonası için yarışır hale geldiğini söyledi.