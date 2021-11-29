İspanya'da Karim Benzema fırtınası esiyor. Bu sezon ortaya koyduğu oyun ve skor katkısıyla dikkat çeken Fransız yıldız, Sevilla maçını da boş geçmedi.

Real Madrid'in beraberlik golünü kaydeden Benzema, bu sezon 13'üncü lig maçında 11'inci golüne ulaştı.

La Liga'nın hem gol hem de asist kralı konumundaki deneyimli santrfor, attığı bu golle tarihe de geçti.

Karim Benzema, kulüpler kariyerinde 361'inci gol sevincini yaşadı. Böylece kulüpler düzeyinde en fazla gol atan Fransız futbolcu unvanını ele geçirdi. Bu rekor, daha önce 360 kez ağları sarsan Thierry Henry'e aitti.

Karim Benzema 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla 13'ü lig 5'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 kez ağları sarsan 33 yaşındaki yıldız, 8 de gol pası verdi.