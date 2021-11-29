Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu etkili oyunuyla adından söz ettiriyor. İnter'in 2-0 kazandığı Venezia maçına 11'de başlayan milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydetti.

27 yaşındaki oyuncu, böylece son 3 karşılaşmayı boş geçmedi. 12 lig maçında 4 kez ağları sarsıp 3 gol pası veren Çalhanoğlu, şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

2020 - 2021 sezonunda Milan formasıyla Serie A'da 33 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim, 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Hakan Çalhanoğlu bu performansıyla teknik direktör Simone Inzaghi'nin gözdesi oldu. Napoli karşılaşmasından sonra İtalyan basınına konuşan Inzaghi, Çalhanoğlu'nun form durumundan oldukça memnun olduğunu ifade etmişti.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca Avrupa'da ses getiren bir başarıya da imza attı. 2013 - 2014 sezonundan beri 26 kez kalecileri ceza sahası dışından avlayan Milli futbolcumuz, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde ikinci sırada.

Listenin ilk sırasında ise Paris Saint Germain forması giyen Lionel Messi var. Arjantinli yıldız, ceza sahası dışından 61 gol attı.