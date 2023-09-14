İlhan Palut: Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor

Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmadan 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyetle 7 puan toplamayı başaran Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

Palut, ligde oyuncularının gösterdiği performanstan mutlu olduğunu dile getirdi.

"Ben buraya gelmeye karar verirken, yönetimimizle görüştüğümüzde, mücadele eden ve Süper Lig’de bundan önce yaşadığı sıkıntıları yaşamayacak bir takım hedefi ile burada iş başı yaptık. Şu anda sadece 4 maç oynandığı için sıralamadan ve ligdeki konumdan bahsetmek için çok erken. Çok uzun bir lig maratonunun sadece 4 maçını geride bıraktık. Burada puandan öte oyuncularımızın konsantrasyonundan istek ve arzusundan mutluyum. Bunu devam ettirmek lazım. Yeni oyuncularımız var. Konsantrasyonumuzu ve mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor. Bizim tek çıkar yolumuz bu. Oyuncularımızın bu zamana kadar gösterdiği performanstan ben son derece memnunum daha fazlasını yapmaya çalışacağız."

"Sahada beraber oynamayı ve vazgeçmemeyi sürdüreceğiz"

Deneyimli teknik direktör, oyuncularına motto olarak sahada beraber oynamak ve vazgeçmemek olduğunu söylediğini ifade etti.

"Oyunculardan sahada benim istediklerimi ve benim verdiğim görevleri yapmalarını istiyorum. Oyundaki hataların gayet normal olduğunu onlara anlatarak, hata yapamamak adına sorumluluktan kaçmalarını istemediğimi onlara söylüyorum. Bunlardan en önemli isteğim ise maç kazanma isteğinden asla ödün vermememiz gerektiğini oyuncularıma söylüyorum. Bundan sonrası için de beklentim, futbolda sonuçları bilemiyoruz. Sonuçları belirleyen bir sürü etken var. Motto olarak söyleyebileceğim şey sahada beraber oynamak, vazgeçememek. Biz bunu sürdüreceğiz. Bunu ortaya koyduğumuz zamanda sonuçlar bizi mutlu eder."

"Süper Lig'i takip ettiğimizde iki reçete var"

Palut, Süper Lig’de başarılı olmak için iki reçetenin olduğunu dile getirdi.

"Bunlardan birincisi, son derece kalburüstü oyuncuları toplayıp, oyuncuları kaliteleriyle onları motive ederek, sistem ve pozisyon bilgilerini saha içinde kullanmasıyla başarıya gitmektir. Bu büyük bütçeli takımların yapabileceği bir durumdur. İkinci kısım ise geldiğimiz zaman, elinizde var olan kadrodan en iyi verimi almanız gerekir. Oyuncuları beraber oynamalarını sağlayacak taktik disipline kavuşturmak. Onlara beraber savunma ve hücum görevlerini net bir şekilde iletmek. Oyuncuların konsantrasyonlarını sürekli yukarıda tutmaya çalışmaktır. Bizim için uygulanabilir reçete birinci değil tabii ki ikinci olandır. Biz bu noktada azimle çalışıyoruz."