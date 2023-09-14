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Spor
AA 14.09.2023 09:24

A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası'nda Macaristan'la karşılaşacak

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda 15 Eylül Cuma günü Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası'nda Macaristan'la karşılaşacak

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, şubat ayında ENKA Spor Kulübünde gerçekleşen karşılaşmada Slovenya'yı 4-0 yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselen Türkiye, 15-16 Eylül tarihlerinde deplasmanda Macaristan'la mücadele edecek.

Keszthely şehrinde toprak zeminde gerçekleşecek eşleşmede kaptanlığını Bora Gerçeker'in yaptığı milli takımda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün yer alıyor.

Zoltan Nagy'nin kaptanlığındaki Macaristan'ın kadrosu ise Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Peter Fajta ve Matyas Fule'den oluşuyor.

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