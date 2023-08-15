Az Bulutlu 39ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.08.2023 12:17

ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası Norveç'te tamamlandı

Norveç'te düzenlenen milli yelkencilerin de mücadele ettiği ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası sona erdi.

ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası Norveç'te tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta Norveç'in Stavanger bölgesinde başlayan organizasyonda 149 sporcu yarıştı.

Şampiyonayı ILCA 7 kategorisinde Umut Eyriparmak (Galatasaray) 16. sırada, Meriç Erdağlı (Tekirdağ Yelken İhtisas) 33. sırada, Sinan Mumcu (Fenerbahçe) 68. sırada ve Alp Hoşgör (Büyükliman Yelken ve Rüzgar Sörfü) 118. sırada bitirdi.

Organizasyonda ILCA 6 kategorisinde ise Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken) 20. sırada, Ece Tüzün (Fenerbahçe) 43. sırada ve Zülal Alev Erkan (Tekirdağ Yelken İhtisas) 45. sırada yer aldı.

ETİKETLER
Norveç
Sıradaki Haber
Türk voleybolunun Avrupa şampiyonluğu hayali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Romanya açıklarında deniz mayını patladı
12:45
Rusya Savunma Bakanı: Afrika ile askeri alanda iş birliğini geliştireceğiz
12:48
İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 33,58'e düştü
12:42
Adana'da denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi
12:42
Almanya Dışişleri Bakanı'nı yolda bırakan uçak emekliye ayrılacak
12:50
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
İstanbul'un barajları 9 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul'un barajları 9 yılın en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ