Türkiye 2. Ligi’nde heyecan devre arasının ardından devam ediyor.

Beyaz Grup’taki maçta Zonguldak Kömürspor, lider Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

Ligde zor günler geçiren Zonguldak ekibi, rakibini mağlup ederek, kötü gidişe son vermenin peşinde.

Kırmızı lacivertliler, son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Lider Manisa Futbol Kulübü ise rakibi karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

İsmail Ertekin'in öğrencileri, bu süreçte 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak.

Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Ergene’nin rakibi Sakaryaspor

2'inci Lig Kırmızı Grup'ta ise Ergene Velimeşe, Sakaryaspor'u konuk edecek.

Ev sahibi ekip, son haftalarda gösterdiği yükselişle dikkat çekiyor.

Son 4 iç saha maçını da kazanan mavi beyazlılar, ligde de son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Sakaryaspor ise 9 maçlık yenilmezlik serisini rakibi karşısında da sürdürmenin peşinde.

Bu süreçte 7 galibiyet alan Şaban Yıldırım'ın öğrencileri, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Velimeşe Çim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Ferhan Kestanlıoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR