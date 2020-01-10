Spor
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu10 Ocak 2020 Cuma 14:04 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 14:15
Cenk Tosun İngiltere'de kaldı. Everton forması giyen Cenk Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace ile anlaşmaya vardı.
Everton’da şans bulamayan Cenk Tosun, Ada’da kaldı. Milli futbolcumuz, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.
Carlo Ancelotti’nin göreve gelmesinin ardından da forma şansı bulamayan Tosun, bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıktı, 1 gol attı, 3 de asist yaptı.
Crystal Palace Premier Lig’de 9. sırada yer alıyor.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Crystal Palace Cenk Tosun