Spor

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

10 Ocak 2020 Cuma 14:04 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 14:15

Cenk Tosun İngiltere'de kaldı. Everton forması giyen Cenk Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace ile anlaşmaya vardı.