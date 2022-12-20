Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Kayak merkezinde kalan bazı yabancı turistler, aileleriyle teleferikle gezip, kar yağışı altında fotoğraf çektirdi. Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık kapılarda 160 karlama makinesi ile yapay kar da üretiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde bazı turistler kardan adam yaptı, bazıları ise kızakla kaydı.

Üniversite öğrencisi Ramazan Şahin,gezi için arkadaşlarıyla geldiği Erciyes Dağı'nda kar altında eğlendiklerini söyledi.

Kar yağdığı için mutlu olduğunu belirten Şahin, keyifli bir ortamda vakit geçirdiklerini kaydetti.