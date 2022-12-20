Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyon olarak yol koşularındaki standartlar, sigorta ve lisans konularıyla ilgili yapacaklarını anlattı.

Türkiye'deki tüm koşulara Türkiye Atletizm Federasyonunun izin verdiğini hatırlatan Çintimar, koşulara katılan sporcuların sigortalanmasıyla ilgili son iki yıldır çalışma yaptıklarını, sporcu sigortalarının yapılmasının önemini vurguladı.

Çintimar, yol koşularıyla alakalı reklam ve tanıtım gelirlerini Türkiye Atletizm Federasyonu olarak denetime tabi tuttuklarını dile getirdi.

"Para konusunu daha fazla konsensüs sağlamak için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kendi sistemimiz üzerinden takip etmek istiyoruz. Buralardaki koşan insanların lisanslanması bile başlı başına büyük bir iş olacak. Şu an lisanslı sporcu sayımızın belki 3-4 katı daha fazla insan bu yarışlarda koşuyor ancak lisansı yok. Sadece sağlık belgesiyle koşuyorlar. Bu çalışmaya da başladık. 2023 yılı itibarıyla mastır da olsa normal yaş grubunda da olsa herkesin lisanslı olmasını istiyoruz."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar]

"Lisans numarası olmayanlar yarışlara katılamayacak"

Fatih Çintimar, yarışları düzenlemek isteyen kuruluşların izleyeceği yolu da anlattı.

"2023'ten itibaren yine kuruluşlar yarış yapmak isterlerse bize başvuracak. Biz bir denetime tabi tutacağız. Hem sigorta yapmalarını isteyeceğiz. Sonra sigorta yaptılar mı yapmadılar mı diye kontrol edeceğiz. Ayrıca lisans numaralarıyla kayıt yaptıracağız. Lisans numarası olmayanlar yarışmalara katılamayacak. Bu yaptığımız çalışmalarla gelecek yıl yol koşularında Avrupa standartlarının üstüne çıkacağız."