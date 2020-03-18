Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bir destek çağrısı da Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.

İsveçli yıldız, sosyal medya hesabından kendine has bir video yayınlayarak, İtalya'daki hastaneler için bağış kampanyası başlattı.

"Burası bana çok şey verdi. Şimdi sıra ben de. Bu virüsü yok etmek için meslektaşlarım, profesyonel sporcular ve bağış yapmak isteyen herkesin cömertliğine güveniyorum. Hastanelere, doktorlara ve hemşirelere yardımcı olabiliriz. Koronavirüsü birlikte yok edelim ve bu maçı kazanalım."

38 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Unutmayın! Eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!" ifadesini kullanarak, yine sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başını çekti.