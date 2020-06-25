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İbrahim Üzülmez Ankaragücü ile ilk antrenmanına çıktı
MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı.
Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenman görüntülendi.
Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.
Süper Lig'de 29. hafta maçında 27 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak.
Etiketler: teknik direktör İbrahim Üzülmez MKE AnkaragücüSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:40
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