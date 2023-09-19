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Spor
AA 19.09.2023 22:34

İbrahim Çiftçi, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu İbrahim Çiftçi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

İbrahim Çiftçi, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
[Fotograf: AA]

Başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada İbrahim Çiftçi, Sırp Strahinja Despic ve Alman Erik Sven Thiele ile yaptığı repesaj müsabakalarını kazanarak bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Üçüncülük müsabakasında Gürcü Givi Matcharashvili ile karşılaşan İbrahim, rakibine 6-2 mağlup oldu.

Bu sıklette olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Abdulrashid Sadulaev, sakatlığı gerekçesiyle bronz madalya ve İbrahim Çiftçi ile yapması gereken olimpiyat kota müsabakalarına çıkmadı.

Böylece olimpik olan serbest stil 97 kiloda ilk 5 sporcu arasına giren İbrahim, Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları kotası kazandırdı.

Bu sıklette Bahreyn adına mücadele eden Akhmed Tazhudinov dünya şampiyonu olurken, Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov gümüş, ABD'li Kyle Snyder ve Gürcü Matcharashvili bronz madalya aldı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli güreşçi Çiftçi'ye tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda mindere çıkan İbrahim Çiftçi, ilk beş sporcu arasına girerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. İbrahim Çiftçi kardeşimi yürekten kutluyor, Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcular Osman Aşkın Bak
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