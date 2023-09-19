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Spor
AA 19.09.2023 22:00

Galatasaray, Kopenhag maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Kopenhag maçına hazır
[Fotograf: AA]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri, çabukluk ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Kopenhag maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Antrenman tam kadro halinde gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın RAMS Park'ta Kopenhag'ı konuk edecek. Müsabaka, 19.45'te başlayacak.

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