Galatasaray, Kopenhag maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri, çabukluk ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Kopenhag maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Antrenman tam kadro halinde gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın RAMS Park'ta Kopenhag'ı konuk edecek. Müsabaka, 19.45'te başlayacak.