Dün akşam saatlerinde özel uçakla kente gelen Hull City kafilesi, Belek Turizm Merkezi'ndeki konakladığı otelin sahasında ilk çalışmasını, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde sabah saatlerinde yaptı.

Takımda forma giyen Türk oyuncular Doğukan Sinik ile Ozan Tufan da idmanda yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, kulübün twitter hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Rosenior, takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Nathan Baxter'in, ayak bileğinden sakatlanarak tedavi görmek için kulübü Chelsea'ye döndüğünü doğruladı.

İngiltere temsilcisi, hazırlıklarına 4 Aralık'a kadar Antalya'da devam edecek.

Hazırlık kampı kapsamında iki hazırlık maçı yapacak olan Hull City, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü önce Başakşehir, daha sonrasında da 3 Aralık 2022 Cumartesi gününde ise Trabzonspor ile karşılaşacak. Yüzlerce Hull City taraftarı da Antalya’da maçları yerinden takip edecek.

[Fotoğraf: İHA]

Hull City yüzlerce taraftarıyla Antalya'da

Hull’den direkt olarak Antalya’ya iki uçak ile gelen kafilede, önce taraftarları taşıyan uçak ardından ise özel tasarlanan uçakla futbol takımı Antalya Havalimanı’na iniş yaptı.

Hazırlık maçları için Antalya’ya gelen Hull City taraftarları, bölgenin gözde otellerinden Corendon Hotels&Resorts grubuna ait Grand Park Lara’da konaklayacak.

[Fotoğraf: İHA]

Acun Ilıcalı taraftarlarla bir araya gelecek

Hull City takımı ve taraftarın yanı sıra Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, 30 Kasım Çarşamba günü Antalya’da Hull City taraftarıyla bir soru-cevap etkinliğinde buluşacak.

İş birliği kapsamında gerçekleşecek olan etkinliğin yanı sıra 2 Aralık Cuma günü de Hull City takımının sponsorlarının yer aldığı özel bir davet düzenlenecek. Acun Ilıcalı ve futbolcular bu davette tüm sponsor firmalarla bir araya gelecek.