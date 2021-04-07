Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda EURO 2020'yi seyircili yapmak istiyor
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Amsterdam'daki karşılaşmalarını en az 12 bin seyirci ile oynatmak istediklerini bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 kapsamında Johan Cruyff Arena'da oynanacak dört karşılaşmaya seyirci alınmasın planlıyor.
Müsabakalarda en az 12 bin seyirciye izin verilmesi hedefleniyor, salgındaki gelişmelere göre bu rakam artabilecek veya azalabilecek.
Turnuvayı izlemek isteyen seyircilerin sağlık protokollerine uymaları ve negatif test sonucu getirmeleri gerekiyor.
Johan Cruyff Arena, Hollanda'nın C Grubu'nda oynayacağı üç karşılaşma ile son 16 turunda oynanacak bir maça ev sahipliği yapacak.
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