Federasyondan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 kapsamında Johan Cruyff Arena'da oynanacak dört karşılaşmaya seyirci alınmasın planlıyor.

Müsabakalarda en az 12 bin seyirciye izin verilmesi hedefleniyor, salgındaki gelişmelere göre bu rakam artabilecek veya azalabilecek.

Turnuvayı izlemek isteyen seyircilerin sağlık protokollerine uymaları ve negatif test sonucu getirmeleri gerekiyor.

Johan Cruyff Arena, Hollanda'nın C Grubu'nda oynayacağı üç karşılaşma ile son 16 turunda oynanacak bir maça ev sahipliği yapacak.