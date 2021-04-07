Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Covid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıktı.

Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçi başlatıldı.