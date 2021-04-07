Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko teknik kadrosunda pozitif vaka
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadrodan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Covid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıktı.
Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçi başlatıldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 7, 2021
https://t.co/JTPTU5CvAd pic.twitter.com/U9FmpgnzZx
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
Sıradaki Haber
12 Dev Adam maçlarını Gürcistan'da oynayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz