Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Avrupa Spor Haftası kapsamında, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'yi temsilen Avrupa spor elçisi olarak görevlendirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Avrupa Spor Haftası kapsamında, Avrupa Birliği tarafından ülkemizi temsilen başkanımız Sayın Yasin Bölükbaşı, Avrupa spor elçisi olarak görevlendirilmiştir. Başkanımıza, ülkemizde sporun tabana yayılmasına katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.