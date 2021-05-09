Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

"Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Pınar Karşıyaka’yı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandırdınız."

TBF'den Pınar Karşıyaka'ya teşekkür mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımına mağlup olup organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka için bir kutlama mesajı yayınnladı.

"FIBA Şampiyonlar Ligi'ni büyük bir mücadele sonunda finalist olarak tamamlayan ve hepimizi gururlandıran temsilcimiz Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ediyoruz!"