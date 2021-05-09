Hidayet Türkoğlu'ndan Pınar Karşıyaka'ya tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımına mağlup olup organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka için tebrik mesajı yayınladı.
Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Pınar Karşıyaka’yı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandırdınız."
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Pınar Karşıyaka’yı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandırdınız @KSKBasket !— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) May 9, 2021
TBF'den Pınar Karşıyaka'ya teşekkür mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımına mağlup olup organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka için bir kutlama mesajı yayınnladı.
"FIBA Şampiyonlar Ligi'ni büyük bir mücadele sonunda finalist olarak tamamlayan ve hepimizi gururlandıran temsilcimiz Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ediyoruz!"
FIBA Şampiyonlar Ligi'ni büyük bir mücadele sonunda finalist olarak tamamlayan ve hepimizi gururlandıran temsilcimiz @KSKBasket'e teşekkür ediyoruz! pic.twitter.com/NIBJe1yjEC— TBF (@TBF) May 9, 2021