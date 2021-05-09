İstanbulspor Ankara'da galip
TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 yendi.
İstanbulspor, ligden düşen Ankaraspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın galibi 2-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Bu galibiyetle puanını 64'e yükselten İstanbul temsilcisi, ligi 4. sırada tamamlayarak play-off'ta Altay ile eşleşti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Cem Özbay
Ankaraspor: Mejias (Dk. 46 Berk Balaban), Fatih Kızılkaya, Ercan Yazıcı (Dk. 46 Mohammed), Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 85 Oğuzhan Efe Yılmaz), Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 63 Ali Rıza Kılıç), Bodul (Dk. 74 Batuhan Altıntaş), Olatunbosun, Pedersen
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Etoga, Wellington, Emrecan Uzunhan, Mehmet Uslu, Ali Dere (Dk. 84 Yusuf Ali Özer), Abazaj (Dk. 76 Egehan Kök), Eslem Öztürk (Dk. 84 Emre Babuşçu), Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek (Dk. 62 Ethemi), Mirkan Aydın (Dk. 84 Emir Gökçe)
Goller: Dk. 5 Abazaj, Dk. 63 Levent Ayçiçek (penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 62 Mohammed (Ankaraspor)