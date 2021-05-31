Başkan Türkoğlu, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in kendilerine büyük gurur yaşattığını belirtti.

"Sporcu olarak bu tür başarıları elde etmek beni her zaman gururlandırmıştı. Kupa kazanmamış biri olsam da final oynamış biri olarak oralarda mücadele etmenin ne kadar farklı duygular hissettirdiğini bilen bir insanım. Tüm sporcu arkadaşlarımı gerçekten canıgönülden kutluyorum."

"Sertaç Şanlı kazandığı dakikaları çok iyi değerlendirdi"

Özellikle Sertaç Şanlı kazandığı bu dakikaları gerçekten çok iyi değerlendirdi. Bizi gururlandıracak performanslar sergiledi diyebiliriz. Hem yarı final hem de final de.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk sürecini @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/2cOW91kesl pic.twitter.com/DBscmbNpCl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021

"Başarılar kulüplerimizin bireysel yapmış olduğu başarılar"

"Federasyon olarak biz kulüplerimizin yanında olup onları destekleyen bir yönetim olduk. Yaptığımız tüm işlerde kulüplerimizle ortak hareket eden bir yönetim olduk. Herkesin bilmesini isteriz ki başarılar kulüplerimizin bireysel yapmış olduğu başarılar sonrasında elde edilmiş gurur duyulacak başarılardır. Başta Tuncay beye daha sonra tüm ekibi ve Sayın Ergin hocamızı ne kadar kutlasak ne kadar gururlansak azdır."

"Güzel bir basketbolla kupayı da ülkemize kazandırdılar"

"Ekoller olarak da, ülkeler olarak farklılıklar olsa da sonuçta iki takımında amacı kupayı kazanmaktı. Anadolu Efes’in gerçekten son iki senedir baktığımızda, iki sene önce biliyorsunuz finalde kaybettiler. Geçen sezon pandeminden dolayı oynanamayan bir EuroLeague vardı. Gerçekten takımı sabit tutmaları, kemik oyuncuları mütalaa etmeleri gerçekten bu seneki istikrarının başlıca nedenlerinden bir tanesidir. Ve sonunda da güzel bir basketbolla kupayı da ülkemize kazandırdılar."