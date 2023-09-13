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Spor
AA 13.09.2023 17:10

Hidayet Türkoğlu: 11 takımımız ülkemizi Avrupa'da temsil edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2023-2024 basketbol sezonu öncesi mesaj yayımladı.

Hidayet Türkoğlu: 11 takımımız ülkemizi Avrupa'da temsil edecek
[Fotograf: AA]

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Basketbol liglerimizde 2023-2024 sezonunu karşılarken basketbola olan tutkumuz ve sevgimiz, yeni sezonda da Türk basketboluna değer katacak projelerimizi hayata geçirmek için bize güç veriyor. Hem kadınlarda hem de erkeklerde gerek basketbol kalitesi, gerek marka değeri olarak kendini ispat etmiş liglerimizdeki heyecanı ve mücadeleyi hepimiz çok özledik. 2023-2024 sezonunda da rekabet seviyesi son derece yüksek, izleyenlere zevk verecek müsabakalar basketbolseverleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, son yıllarda Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının çok önemli başarılara imza attığını belirtti.

"Avrupa'nın en prestijli turnuvalarının finallerinde bir Türk takımının yer alması artık bir gelenek haline geldi. Bu sezonda da kadınlarda 8, erkeklerde 11 takımımız ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Bu vesileyle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum. 2023-2024 sezonu başlarken, bütün kulüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, müsabakalarda görev yapacak hakemlerimize ve görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına Türk basketboluna sundukları değerli katkılar için teşekkür ediyorum."

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