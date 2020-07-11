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Hentbolda liglerin başlama tarihleri açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. Maçlar, 26 Eylül'de Erkekler Süper Ligi'yle başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF), internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:
- Erkekler Süper Lig: 26 Eylül
- Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül
- Erkekler 1. Lig: 4 Ekim
- Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim
Bu arada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği aktarıldı.
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