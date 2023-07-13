Hentbolda genç milliler Bulgaristan'ı yendi

Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile Svyturio Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 20-17 önde geçen milliler, karşılaşmayı da 39-29 kazandı.
Gruptaki ilk maçında İspanya'ya 41-21 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında da Faroe Adaları'na 40-22 mağlup olmuştu.
Grubunu üçüncü sırada tamamlayan milli takım, 15 Ağustos'ta diğer grubun dördüncüsü ile sıralama için klasman maçı oynayacak.
Litvanya'da düzenlenen Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu son maçında U19 Kadın Milli Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 39-29 mağlup etti.— Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) July 13, 2023
Grubunu üçüncü sırada tamamlayan milli takımımız 15 Ağustos'ta sıralama maçı oynayacak.https://t.co/4tMvYuVc1W pic.twitter.com/9l7aYlXyIe