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Spor
AA 13.07.2023 16:45

2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da yapılacak

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bursa'da gerçekleştirilecek.

2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun üçüncü etabı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, 15-16 Temmuz tarihlerinde Bursa’da koşulacak.

Organizasyon 5 ayrı kategoride 52 sporcunun katılımıyla yapılacak.

Şampiyona 15 Temmuz Cumartesi saat 18.00’de Gemlik İskele Meydanı’ndaki seremoniyle başlayacak.

Kumla Jandarma Karakolu’nun önünden 16 Temmuz Pazar günü 11.30’da başlayacak ana yarış ise 7,3 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek. Yarış, saat 18.00’de Kumla İskele Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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