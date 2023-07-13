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Spor
AA 13.07.2023 16:00

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar açıklandı

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar açıklandı

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi gruplarda yer alacak. Beşiktaş ise elemeleri geçerek gruplara kalma mücadelesi verecek.

Normal sezon grupları ve elemelerin kura çekimi, 9 Ağustos Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.

Gruplara 13 ekip doğrudan, 3 takım da elemeler vasıtasıyla katılacak. Elemeleri geçemeyen takımlar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarına dahil olacak. Eleme karşılaşmaları, 20-27 Eylül'de oynanacak.

Gruplarda yer alacak 13 takım şöyle:

Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Türkiye), Valencia, Casademont Zaragoza, Perfumerias Avenida Salamanca (İspanya), LDLC ASVEL Feminin, Basket Landes, Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa), Beretta Famila Schio, Virtus Segafredo Bologna (İtalya), ZVVZ USK Prag (Çekya), AZS UMCS Lublin (Polonya), Uni Gyor (Macaristan).

Beşiktaş'ın yanı sıra TTT Riga (Letonya), MKS Polkowice (Polonya), DVTK Hun-Therm Miskolc (Macaristan), ACS Sepsi-SIC (Romanya) ve London Lions (Büyük Britanya) ise eleme maçları oynayacak.

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