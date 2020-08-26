Federasyondan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 12 takımlı Süper Lig'de çift devreli oynanacak.

Süper Lig'de sezonu ilk sırada tamamlayan takım şampiyonu olacak. Sezon sonu ilk üç sırada yer alan takımlar, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'de sezon sonu son 3 sırada yer alan takımlar, bir alt kümeye düşecek. 2020-2021 sezonu sonunda 1. Lig'de ilk üç sırayı alan takımlar ise Süper Lig'e yükselecek.

Federasyonun belirlediği diğer kural ve koşullar, internet sayfasında yer alan statü dosyasında ilan edildi.