Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, arayışlarını sürdürüyor. Kariyerini Çin’de sürdüren Eran Zahavi, sarı lacivertlilere önerildi.

Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek.

Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor. Bu sezon Çin Süper Ligi'nde Guangzhou ile 7 maça çıkan Zahavi 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

Futbola Hapoel Tel Aviv altyapısında başlayan 33 yaşındaki oyuncu, Palermo ve Maccabi Tel Aviv'de de forma giydi.

2016 yılından bu yana Guangzhou'da oynayan İsrailli oyuncunun, Fransa pasaportu da bulunuyor.

Eran Zahavi, Çin Hükümeti ile yaşadığı sorun sebebiyle ülkeden ayrılmak istiyor.

Çin Hükümeti, pandemi sebebiyle Ekim ayında oynanacak İskoçya-İsrail maçına Zahavi’nin gitmesine izin vermeyince konu FİFA'ya taşınmıştı.

Tecrübeli oyuncu, ülkesine gitmesi halinde karantina koşulları sebebiyle Çin’e geri dönemeyecek.

İsrail Milli Takımı’nda da kaptan olan Zahavi, milli formayla 52 maçta 19 gol kaydetti.