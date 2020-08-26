Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzurumspor'da bir koronavirüs vakası daha
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.
Erzurum temsilcisinin kadrosuna yeni kattığı futbolculardan Arturo Mina'nın da dün ülkesi Ekvador'da yaptığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklanmıştı.
Kamuoyunun Bilgisine pic.twitter.com/hNTOnJjF0U— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) August 26, 2020
Etiketler: koronavirüs Büyükşehir Belediye ErzurumsporSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:12
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